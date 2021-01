Scoprite il test psicologico che vi farà capire quanto siete infedeli

Avete voglia di scoprire quanto siete infedeli? Scegliete un oggetto che non dimentichereste per una uscita e…

Con un test psicologico potrete capire il vostro livello di infedeltà. Scegliendo un’oggetto che non dimentichereste di portare con voi ad un appuntamento, potreste capire se siete dei potenziali traditori. Le tentazioni sono tante e forti a volte, vediamo chi di voi resisterebbe o chi invece no.

Siete infedeli oppure no? Scopriamolo subito

Per capire allora se siete potenziali traditori dovrete scegliere uno fra i seguenti oggetti, che non può mancare ad un’appuntamento o ad un’uscita serale: telefono, abito, tacchi alti. Se il test lo fa un’uomo gli oggetti ovviamente cambieranno in: telefono, camicia particolare e accessorio costoso (orologio). Sicuramente molti diranno che ad oggi lo smartphone è utile in ogni momento, soprattutto quando si esce la sera.

Tuttavia noi vogliamo farvi riflettere sulla questione, pensando che durante questa uscita voi non dobbiate pensare a nulla. Pertanto non sarà necessario un cellulare come non lo sarà un abito o una scarpa particolare. L’oggetto va scelto considerando quale tra quelli elencati vi farebbe sentire sicuri di voi e contenti. Avete scelto? Bene allora scopriamo chi di voi cederebbe ad una tentazione.

Smartphone:Scelta terribile! Sei un potenziale traditore/rice al 75%. Il telefono indica infatti la volontà di avere il controllo sulle varie situazioni. Inviare messaggi, conoscere persone e dare il proprio numero.

Vestito:Scelta da persone fedeli! L’abito nuovo mai messo e alla moda è un simbolo di fedeltà. La percentuale di tradimento è infatti solo 25%. Scegliere l’abito più bello è simbolo di quanto vi vogliate bene scegliendo di apparire al massimo, ma per voi stessi. Questo indica che non avete bisogno di cercare attenzioni da altri perché non vi interessa, vi sentite già al massimo con voi stessi.

Scarpe tacco alto: Chi sceglie questo oggetto nasconde un desiderio di provare nuove esperienze. Tuttavia potrebbe rimanere solo una fantasia immaginaria. La percentuale di tradimento è infatti 50%. Il tacco rispetto al vestito rappresenta una sensazione di autostima e di sensualità sentita. Volete vedere l’effetto che fate sugli altri, poi però non è detto che vogliate andare fino in fondo.

In ogni caso, al di là delle risposte che avete ricevute, la cosa migliore è sempre essere onesti l’uno con l’altra. Di solito quando si arriva a tradire vuol dire che ci sono già delle fratture nella coppia. Perché chi è innamorato, felice e rispetta il proprio partner non tradisce!