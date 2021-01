Un senso di protezione innato, che emerge in qualsiasi contesto e che potrebbe avere a che fare con il proprio segno zodiacale

Segni zodiacali (Devanath – Pixabay)Non è qualcosa che si può fingere di avere, ma piuttosto qualcosa che non si riesce a controllare se lo si possiede realmente. Parliamo del senso di protezione che alcune persone hanno nei confronti soprattutto delle persone amate, ma non solo. Si tratta di un istinto che muove le proprie azioni e che spinge gli individui ad avere un occhio di riguardo verso gli altri e a intervenire in caso di bisogno. Analizzando le stelle si è scoperto che questo tratto caratteristico potrebbe avere a che fare anche con il proprio segno zodiacale. Scopriamo infatti quali di questi sono più conosciuti per il loro fare protettivo.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, la smania di successo secondo i propri segno: ti ritrovi?

I segni zodiacali più protettivi

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni zodiacali che amano il gossip: sei tra questi?

Tra i segni zodiacali più protettivi troviamo il Toro che non ha timore di esprimere le proprie emozioni e risulta sempre molto trasparente nelle sue intenzioni. Per questo motivo non si fa problemi a mostrare il senso di protezione che lo spinge a intervenire in alcune situazioni. Chi è nato sotto questo segno trova fondamentale che le persone attorno a lui stiano bene e farà di tutto affinché questo possa accadere.

Potrebbe non apparire un segno molto protettivo ma in realtà la Vergine semplicemente non ama mettersi in mostra quando si entra nella sfera personale. Un segno che piuttosto preferisce lavorare “dietro le quinte”, impegnandosi a far sì che le sue azioni assicurino il bene delle persone amate.

Lo stesso vale per lo Scorpione, anche a causa dell’alone di mistero che spesso circonda questo segno. Non è semplice capirlo, così come entrare in contatto con la sua parte più privata. Non significa però che in cuor suo non sia spinto da un forte senso di protezione verso chi ama. Conquistarsi la fiducia dello Scorpione non è facile, per questo motivo si tiene stretto i propri legami e farà di tutto per proteggerli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine troviamo il Capricorno, un segno che possiede un innato senso di protezione che mette in pratica ogni qualvolta crede possa essere necessario. Spesso finisce per mostrarsi in maniera fin troppo esplicita ma quando si tratta di doversi prendere cura di chi gli sta a cuore non bada ad altro. Per il Capricorno questo potrebbe rappresentare anche un modo per rimarcare la propria forza e determinazione.