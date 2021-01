Selvaggia Roma, la spallina del body scende e la temperatura sale: al top – FOTO

Selvaggia Roma “sfida” a spalla scoperta i follower di Instagram, mentre la temperatura sale: fisico al top

Una Selvaggia Roma così sensuale non la si era mai vista prima. L’ex naufraga di Temptation Island e compagna di Francesco Chiofalo non ha posto alcun “freno” alle sue ambizioni. Selvaggia non si è posta alcun limite alla propria bellezza, sempre in fase di rinnovamento, anche da un punto di vista della personalità, forte, coraggiosa e sicura di se stessa.

Eppure il percorso nel mondo dello spettacolo era iniziato in salita, dopo aver scoperto che l’ormai ex fidanzato si era “macchiato” di tradimenti, senza che la Roma lo sapesse. Un confronto al falò del programma dei naufraghi servì per chiarire una situazione che inevitabilmente portò, l’attuale concorrente del GF Vip ad allontanarsi da lui.

Oggi la coppia vive separata l’uno dall’altra, anche se vi è rimasto un profondo rispetto reciproco, anche se la showgirl ha dovuto faticare non poco per privarsene e dimenticarlo dai suoi sogni d’amore

Selvaggia Roma, primo piano “bollente” su Instagram: “Sfidami”

La modella e showgirl del momento non può che essere la fantastica Selvaggia Roma. Un “terremoto” della natura, che ha sempre fatto valere le proprie convinzioni, per avere ragione dei propri diritti. Potremmo definirla “selvaggia” anche di fatto, grazie ad una personalità molto forte e distinta che difficilmente si può contrastare.

Lo sanno i familiari e i colleghi della tv, ma lei non riesce a darsi una linea di controllo, come a Temptation, così al GF Vip. Inoltre, la modella capitolina ha dimostrato di avere un certo feeling con i social network. E in particolare con Instagram, dove alla foto sexy e provocante con la spallina che scende verso destra, mostrando uno dei suoi tatuaggi simbolici.

La replica è avvenuta poche ore fa con indosso un body aderente che risalta un paesaggio di forme incontenibili, per una Selvaggia Roma, pronta a “sfidare” il destino, al top della condizione