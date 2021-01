Shaila Gatta da capogiro sdraiata sul bancone si Striscia la Notizia-FOTO

La bellissima velina Shaila Gatta sdraiata sul bancone di Striscia la Notizia a fine stacchetto, che sexy

Shaila Gatta, la velina dai lunghi capelli di Striscia la Notizia appare sensuale sdraiata sul bancone del tg satirico. Appare con stivali biker e mini abito monospalla, che schianto. In un’altro scatto sempre durante il programma, appare distesa per terra con tacchi a spillo e una mini gonna di pelle nera con un reggiseno sempre in pelle nero. I commenti dei follower si fanno sentire:”Bellissima”, “Hai un corpo bellissimo”.

Shaila Gatta la velina ballerina che incanta tutti quanti

La velina Shaila Gatta è bellissima e incanta i suoi follower con balletti e scatti hot durante la trasmissione. Oltre che ad essere bella è anche molto brava a ballare e simpatica. Con il suo compagno infatti sono protagonisti spesso di molti siparietti divertenti. A natale ha anche cantato durante la puntata di Striscia la Notizia insieme alla sua collega Mikaela Neaze Silva. Anche con la sua collega sono protagoniste di siparietti divertenti sul lavoro. In ogni caso ciò che appare è la bellezza di entrambe, diverse dai soliti canoni delle veline classica.

Ricordiamo infatti che solitamente le veline erano una mora e una bionda, rigorosamente con un fisico impeccabile e ballavano stacchetti abbastanza mediocri. Il livello degli stacchetti da quando ci sono Shaila e Mikaela si è alzato di parecchio. Le due sono ballerine professioniste e si vede. Tutta un’altra cosa non c’è che dire. E seppur i canoni estetici delle classiche veline sono diversi, loro sono davvero belle e insieme fanno un figurone.

C’era bisogno di un cambiamento nel format del programma, dopo anni a vedere sempre la stessa cosa. Bisogna tenere il ritmo dei tempi, e in un’epoca in cui la strumentalizzazione della donna sta finalmente scomparendo, per fare posto a una donna sensuale sì ma che sa fare tanto altro ed è partecipe.