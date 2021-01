Tokyo e Monica Gaztambide nella vasca insieme, Instagram boom – FOTO

Tokyo e Monica Gaztambide de La Casa di Carta. Le due attrici che le interpretano sono unitissime fuori dal set. Le immagini insieme

L’ultima stagione de La Casa di Carta sarà quella decisiva. Dobbiamo metterci l’anima in pace e iniziare a prepararci all’addio definitivo all’astuto Professore e alla sua banda di criminali dal cuore d’oro. Siamo sicuri, però, che il commiato non sarà privo di colpi di scena ed episodi che ci faranno balzare sui nostri divani.

Nulla si sa sulla trama, il cast è attentissimo a non fare spoiler. In occasione del Festival Internazionale del Cinema di Almería il regista della serie, Jesús Colmenar, ha riferito che potrebbe esserci uno spin-off su uno dei protagonisti, Netflix pare avere interesse nel progetto. “Non posso dire quale dei protagonisti riguarderà, mi costerebbe la vita” – aveva detto scherzando.

Ai fan non rimane che sbirciare sui profili social degli attori protagonisti, i quali riservano sempre delle simpatiche chicche come quella pubblicata da Ursula Corbero sulla sua pagina Instagram.

Leggi anche -> Dawson’s Creek è su Netflix, ma c’è una cosa essenziale che manca

Tokyo e Monica Gaztambide. La sorpresa di Ursula Corbero su Instagram

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi sempre meravigliosa: trasparenze piccanti e difficili dichiarazioni – FOTO

Ieri è stato il compleanno dell’attrice che interpreta uno dei personaggi più amati de La Casa di Carta. Stiamo parlando di Esther Acebo che ha spento 38 candeline. Nella finzione scenica presta il volto a Monica Gaztambide alias Stoccolma. Il suo ruolo ha mostrato un’evoluzione pazzesca: da vittima e ostaggio a complice e amante di Denver, uno dei rapinatori della banda.

La collega, Ursula Corbero, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram Stories che le ritraggono insieme. Non è la prima volta che il web si arricchisce di foto provenienti dal dietro le quinte della serie spagnola più amata di tutti i tempi. I membri del cast appaiono sempre affiatati, uniti, sorridenti, facendo immaginare quanto possa essere serena l’atmosfera che si respira a lavoro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ancora non c’è una data sicura dell’uscita della quinta stagione. Il Covid ci ha messo lo zampino rallentando la produzione. Nel frattempo possiamo goderci le immagini meravigliose che Tokyo ha messo a disposizione per i fan. “Felice compleanno, Esther. Ti voglio bene, sempre unite” – scrive per l’amica e collega. Bellissime e di talento entrambe, attendiamo di conoscere le sorti dei loro personaggi e i futuri progetti delle interpreti.