Tragedia per Ilaria, morta di tumore a 20 giorni dalla diagnosi

A Oderzo, la morte di Ilaria ha lasciato la città sotto choc: in sole tre settimane, un tumore ha spento la vita della 49enne

Ilaria Stefanel, 49 anni, abitava nel comune di Oderzo, in provincia di Treviso, ed era una consulente finanziaria amata ed apprezzata da tutti. In sole tre settimane, un cancro diagnosticatole poco prima di Natale se l’è portata via. La morte della donna ha causato un profondo choc negli abitanti del suo paese. Ilaria aveva lavorato diversi anni per la sede di UniCredit Banca, in via Umberto I, e si era fatta conoscere per il suo sorriso travolgente.

La Stefanel lascia il padre Italo, già vedovo della moglie Serenella, scomparsa circa vent’anni fa.

LEGGI ANCHE —> Dramma in una casa famiglia: muore bambino autistico di 8 anni

Oderzo, la tragedia di Ilaria: muore di tumore a 49 anni

LEGGI ANCHE —> Morto ragazzo con sindrome dello spettro autistico: arrestato il padre

Ilaria Stefanel ricopriva il ruolo di consulente finanziaria ad Oderzo, suo comune d’origine, fino a quanto una malattia non le ha strappato la vita. Poco prima di Natale, all’ex dipendente di UniCredit Banca era stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Il cancro, nello svilupparsi, ha causato la morte della donna attraverso un decorso di venti giorni: per la comunità, si è trattato di un vero e proprio choc.

Ilaria era laureata in Lingue straniere, titolo conseguito presso l’Università di Padova, ed amava i viaggi così come il cinema. L’uomo più importante della sua vita era l’anziano padre Italo. I due erano estremamente legati, soprattutto dopo il lutto che li colpì circa vent’anni fa: la madre di Ilaria, Serenella, scomparve infatti improvvisamente, gettando la famiglia nello sconforto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I funerali della giovane consulente si svolgeranno domani, giovedì 21 gennaio, alle ore 15.00. Per i cittadini di Oderzo, sarà l’ultima occasione per salutare la loro compaesana, strappata alla vita fin troppo presto.