Udinese-Atalanta: il risultato e le pagelle della partita

Fischio finale allo stadio Friuli, dove si è appena conclusa Udinese-Atalanta, recupero della decima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Terminato il recupero della decima giornata di Serie A tra Udinese e Atalanta, gara rinviata lo scorso 6 dicembre per via della pioggia. I padroni di casa sbloccano il punteggio dopo un minuto con Pereyra che, dopo una sgroppata sulla destra, trova il bersaglio grosso grazie ad un preciso esterno da posizione defilata. Ad un minuto dal duplice fischio, Muriel trova il pareggio vincendo prima un rimpallo in area e poi calciando di potenza mettendo il pallone sotto la traversa.

Al 72′ Gotti perde per infortunio Walace che era subentrato a Mandragora nella ripresa.

I nerazzurri grazie al punto conquistato oggi agganciano a quota 33 la Juventus al quinto posto della classifica, ma i bianconeri devono ancora recuperare la partita con il Napoli. La squadra di Gotti, invece, rimane in quindicesima posizione a più quattro dalla zona retrocessione.

Udinese (3-5-1-1): Musso 6,5; Becao 5,5, Bonifazi 6, Samir 6,5; Stryger Larsen 6 (89′ Molina s.v.), De Paul 6, Arslan 6 (89′ De Maio s.v.), Mandragora 6 (57’ Walace s.v.) (72′ Deulofeu 6), Zeegelaar 6; Pereyra 7; Lasagna 6. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Nuytinck, Micin, Nestorovski, Palumbo. Allenatore: Luca Gotti 6,5.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5,5; Toloi 6,5, Romero 6,5, Palomino 5,5; Hateboer 5,5 (59’ Gosens 6), De Roon 5,5, Pessina 6, Maehle 6; Miranchuk 5,5 (59’ Iličić 6), Malinovskyi 5,5 (81′ Freuler s.v.); Muriel 6,5 (59’ Zapata 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Šutalo, Lammers, Caldara, Djimsiti, Depaoli, Ruggeri. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Reti: 1’ Pereyra (U), 44’ Muriel (A).

Ammoniti: 11’ Pereyra (U), 75′ Zeegelaar (U), 83′ Freuler (A), 90’+2 Bonifazi (U), 90’+3 Romero (A).

Espulsi: –

Note: 3’ e 5’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Pereyra (U).

L’Udinese tornerà in campo sabato alle 18 per affrontare in casa l’Inter nell’anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata. La Dea, invece, verrà ospitata a San Siro dal Milan, gara anch’essa in programma sabato 23 gennaio alle ore 18.