Un Posto al Sole anticipazioni 20 gennaio: Angela in pericolo. Intanto Filippo fa finalmente ritorno a casa e insieme alla consorte prova a contattare i genitori di Leonardo

Filippo e Leonardo sono stati rapiti e il marito di Serena è finalmente riuscito a tornare a casa, grazie all’intervento di Roberto Ferri. Nella prossima puntata, però, Filippo dovrà assolvere ad un altro compito: dopo aver cercato di aiutare Leonardo a liberarsi del suo passato spinoso, dovrà mettersi in contatto con i genitori del ragazzo, per informarli della sua situazione e delle sue condizioni in miglioramento. Ad aiutarlo sarà Serena.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Niko mette un freno a suo padre Renato Poggi

La decisione di Niko di prendere lo Studio Navarro è stata motivo di grande soddisfazione per Renato, però l’invadenza di suo padre è ancora persistente. Il figlio cercherà di mettergli un freno e cercherà di fargli capire che questo rapporto tra loro non può continuare in questo modo. Riuscirà a tagliare fuori Renato o suo padre continuerà ad essere invadente?

Angela intanto riceverà un’importante notizia che la sconvolgerà moltissimo: purtroppo si ritroverà davanti ad un bivio che la spingerà a prendere una decisione davvero fondamentale. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap?