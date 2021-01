La conduttrice di Tv8 pubblica un post in cui mostra la sua bellezza senza filtri e aggiunge una didascalia che lascia pensare i suoi followers…

Adriana Volpe ama affascinare i suoi followers con degli scatti in cui si mostra in tutto il suo splendore ma anche al naturale senza troppi fronzoli e con un make up irrisorio.

Adriana ha dimostrato anche nella Casa del Grande Fratello Vip, dove ha partecipato lo scorso anno e ha dovuto abbandonare il gioco a causa della morte per il Covid dell’ex suocero, di essere bellissima anche al mattino appena sveglia.

E infatti non ha paura di mostrarsi sui social in pigiama e senza trucco.

In questo caso ha pubblicato uno scatto dove è seduta sul divano di casa sua a gambe incrociate e con un outfit casalingo.

Il messaggio di incoraggiamento di Adriana Volpe

Il messaggio della bella conduttrice trentina è chiaro e lo dedica al suo pubblico di Instagram, facendolo riflettere sulle sue parole.

“Pensa a uno che deve scalare una montagna. Se guarda la cima, la mente gli rimanda l’impresa colossale e si sente sfiancato prima di cominciare. Se sta nel QUI E ORA del suo passo-dopo-passo, vivrà solo la quantità di fatica del momento.

Una cosa alla volta.”

Scrive la bella showgirl, ma a cosa si riferisce? Parlerà in generale o il riferimento è mirato a qualcosa o qualcuno?

I suoi seguaci le lasciano migliaia di like e commenti per darle forza e complimentarsi per le sue parole. Non mancano anche i complimenti alla bravissima Adriana per la sua bellezza senza tempo che ammalia ogni volta il pubblico di Instagram.

Sono 436mila i followers che la seguono ogni giorno e sotto l’ultimo post ha ricevuto quasi 6mila like in meno di un’ora.