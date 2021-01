Al bano confessa: “Ho tradito Romina”, chi è la donna

Sapevate che tra Al bano e Romina c’è stato un tradimento? Scopriamo il nome di lei, quando e come è accaduto

Nonostante la loro separazione, la coppia Romina e Al bano rimane la più famosa e gettonata dal pubblico italiano. Amati soprattutto per il loro talento, duettando hanno dato vita ad un meraviglia senza precedenti. Il tempo passa ma le loro canzoni restano. C’è però una rivelazione che ha sconvolto tutti: il tradimento del cantante pugliese. Una notizia che mai nessuno avrebbe voluto leggere, scopriamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guacccero, vestito bianco trasparente e calzini al piede: fashion – FOTO

Al bano: rivela un tradimento. Chi è lei?

LEGGI ANCHE>>>Storie Italiane, Francesco Broccolo: “Ventuno giorni mi sembrano pochi”

I fan stentano a crederci ma Al bano ha confessato: vorrebbe condurre Sanremo insieme a un’altra famosissima cantante, che però non è la ex moglie. Parliamo quindi di un tradimento lavorativo ma che ha lasciato tutti senza parole. La rivelazione arriva da un’intervista al settimanale Oggi rilasciata dall’artista pugliese: “Se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco.. Albano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco”. E giustifica quanto detto spiegando che una conduzione della coppia storia non potrebbe funzionare poiché troppo scontata ed inoltre confessa che la sua ex moglie non ha mai amato più di tanto il festival di Sanremo: “Lei è e rimane americana, Sanremo è italiano al cento per cento, non è il suo genere” .

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano Carrisi (@albano_carrisi)

Per i fan non c’è sogno che tenga, esiste una sola coppia quella formata da Romina Carrisi e Al Bano che a distanza di anni emozionano il pubblico sulle note di Nostalgia canaglia o Felicità.