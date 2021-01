L’ingegnosa e creativa showgirl Alba Parietti è alle prese con uno dei suoi hobby preferiti, la posa in contemplazione è molto interessante.

Per la showgirl torinese, Alba Parietti, è il momento delle riflessioni, di apprezzare ogni piccolo dettaglio della propria quotidianità. In questo caso ha preferito lasciarsi immortalare sul divano della propria abitazione, ed approfittando di un attimo di totale relax per guardandosi intorno. La conduttrice allora ammette quanta bellezza ci sia nel poter vedere finalmente i risultati positivi del proprio lavoro.

Alba Parietti e la cura nei minimi dettagli

Nell’ultimo scatto pubblicato da Alba sul suo profilo Instagram, innanzitutto si vuol dare maggiore risalto allo sfondo, alle pareti, all’arredamento scelto e voluto dalla soubrette. Molti indizi lasciano pensare che durante la serata passata si sia finalmente portato a termine tutto un lavoro di idee, di cambiamenti del proprio stile di vita.

Al di là dello stile adottato, delle tinte scure prescelte e dei loro contrasti, pare che la sua totalità rispecchi le aspettative della diva anni’80. La nuova casa di Alba è pronta e dalle sue parole si evince a pari merito la contentezza e la soddisfazione, soprattutto grazie ad un’ultima precisazione.

“L’ho sempre fatto per me, me lo ha insegnato mio nonno che era un artista straordinario e aveva un gusto eccellente. E’ bellissimo Ristrutturare una casa, arredarla, curare i minimi dettagli…“. O anche nella sua conclusione quando svelerà con spontaneità il motivo ed il desiderio che la spingono verso il nuovo: “Perché nulla mi piace più che costruire. Vedere i sogni prendere forma“.