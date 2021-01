L’ex gieffina pubblica un fermo immagine del programma Tiki Taka, in cui non passano inosservati i suoi due fari azzurri.

Nel post, Ambra guarda dritto davanti a sé, con due occhioni che sembrano brillare di luce propria: che sguardo profondo e penetrante!

Ha i capelli lisci e sciolti, un make-up dai colori caldi ed è vestita di bianco.

In un’ora ha raggiunto e superato i 1.000 mi piace e i 50 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti o apprezzamenti: “Stupenda”, “Bellezza rara”, “Sei sempre molto bella”, “Pazzesca”.

Ambra Lombardo e la sua confessione shock: “Ho la sensazione di essere tornata piatta“

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Ambra ha confessato al suo pubblico: “Purtroppo il seno si è quasi appiattito: come se non avessi più le protesi. Non sapevo che dopo averle messe ci sarebbe stato un periodo di assestamento in cui avrei perso le taglie che avevo deciso di avere”.

E ancora: “Avevo una prima ed ero arrivata a portare una terza, ora sono scesa a una seconda accennata e sono tornata a piacermi di meno. In pratica ho la sensazione di essere ritornata piatta e ho rivissuto il periodo in cui ero infelice”.

Infine dà qualche chiarimento in merito al suo ‘periodo infelice’: “Ho vissuto un periodo difficile a causa di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Avevo perso molto peso e anche il volume del mio seno di era ridotto fino a scomparire”.