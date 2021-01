Andrea Roncato si difende da Stefania Orlando: “Basta ca***te”

Andrea Roncato, l’ex marito di Stefania Orlando fa esplodere una bomba sul loro passato. La sua rivelazione in televisione

Stefania Orlando potrebbe essere la prima finalista di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip, anche se il pubblico la adora e molti fanno il tifo per lei, c’è chi invece ne parla con disprezzo e getta fango su questo personaggio. Stiamo parlando del suo ex marito Andrea Roncato, con il quale è stata sposata per due anni. Tra loro è finita da molto tempo ma a quanto pare l’attore bolognese ha qualche sassolino da togliersi dalla scarpe e nel salotto della D’Urso dà sfogo al suo rancore.

Andrea Roncato: cosa ha rivelato su Stefania Orlando?

A pochi passi dalla fine del Grande Fratello vip arrivano per la concorrente Stefania Orlando delle confessioni da parte dell’ex marito Andrea Roncato che a Domenica Live non si è di certo tirato indietro. Dopo le dichiarazioni avvenute all’interno della casa, l’attore bolognese si è difeso, affermando: “Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo ca***te. È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa – rivela – Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le cose per 20 anni – continua – se dicessi tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito”.

Roncato ha poi spiegato che l’Orlando l’ha abbandonato nel momento del bisogno, proprio quando aveva problemi con la droga. “Basta con questa storia” ha ribadito l’attore.