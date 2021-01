Andrea Roncato. Chi è l’attuale moglie tirata in ballo da Stefania Orlando

La lite a distanza fra Andrea Roncato e Stefania Orlando fa discutere in molti. Chi è l’attuale moglie dell’attore bolognese, tirata in ballo

Com’è noto, una delle concorrenti ancora in gara all’interno della casa del Grande Fratello è la conduttrice Stefania Orlando. In quella situazione ovattata è facile dimenticare che le telecamere siano attive 24 ore su 24, e i partecipanti al reality si lasciano andare a confidenze intime senza considerare che milioni di telespettatori li stanno ascoltando.

Così è capitato alla Orlando, che ha ripercorso momenti in cui era ancora legata all’attore comico Andrea Roncato, sposato nel 1997. Escono fuori presunti amanti di lei quando ancora stavano insieme, problemi con la droga di lui e una vita sregolata che ha portato la showgirl a lasciarlo. C’è chi dice che Andrea Roncato stia cogliendo l’occasione di sfruttare la presenza dell’ex moglie al Grande Fratello Vip per tornare alla ribalta.

L’accusa di abbandono da parte Andrea Roncato è inequivocabile: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò. E grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà”.

Continua poi tramite social: “La mia visibilità l’hanno fatta 67 film e 489 episodi di fiction, senza parlare delle centinaia di trasmissioni. Ma ripeto, va bene così. Lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi“. Non risparmia nemmeno gli altri concorrenti nella casa: “Si credono Vip per aver fatto vedere la patata senza mutande al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono Vip. Ma ti rendi conto!”

I toni si fanno più accesi quando viene tirata in ballo la nuova moglie di Andrea Roncato. Di chi si tratta.

Andrea Roncato. Chi è Nicole Moscariello, sua attuale moglie