Anna Falchi in mezzo a due bei fusti a dorso nudo incendia il web FOTO

Vi ricordate Anna Falchi, laziale per eccellenza, ai derby di tanti anni fa? Guardate che ricordo ha postato su Instagram, chi se la scorda

Attrice, conduttrice e ex modella. Ha quarantanove anni ed è ancora una bellissima donna che dà filo da torcere a chiunque. I suoi capelli biondi, gli occhi azzurri e quella carnagione chiara che la fa sembrare una bambola di porcellana. Stiamo parlando di Anna Falchi, laziale numero uno, che oltre alla recitazione e televisione, è una grande appassionata di calcio. La Lazio è la sua squadra del cuore! Ve la ricordate al derby di qualche anno fa? Rinfreschiamoci la memoria.

LEGGI ANCHE>>>Elenoire Casalegno, l’outfit da capogiro ti fa sognare, che bellezza – FOTO

Anna Falchi: laziale e bellezza intramontabile FOTO

LEGGI ANCHE>>>Elisa De Panicis tutto esplode là davanti, quanta bellezza – Foto

E’ da un po’ che non si vede più in televisione, oggi Anna Falchi è una mamma meravigliosa di una bambina di nome Alyssia, nata dalla relazione con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi. Molti la ricordano allo stadio, in tribuna Monte Mario a godersi da vera laziale le partite della sua squadra del cuore. Ma cosa succede quando la Lazio vince il derby? Ce lo ricorda l’attrice su Instagram con alcune foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Sono passati tanti anni da quelli scatti, ma l’emozione provata in quegli attimi è ancora viva. Anna Falchi si lascia andare in un book fotografico in compagnia di due aquilotti Stefano Mauri e Matteo Ferrari. “Tanti derby fa…” inizia così la didascalia del post.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Il tempo passa ma la passione resta e anche la voglia di festeggiare. La foto dal fondoschiena scoperto e il lato A quasi, con una mascherina di colore bianco celeste in onore della vittoria dell’ultimo derby lascia tutti senza parole.