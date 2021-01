Anna Tatangelo, la dedica d’amore che insospettisce i fans – FOTO

Spunta una dedica particolare sul profilo social di Anna Tatangelo, in molti quindi si chiedono se ci sia un nuovo amore…o se invece c’entri D’Alessio.

Nella giornata di ieri la bellissima Anna Tatangelo ha condiviso una foto con i suoi fans: outfit molto sportivo che comprende delle sneakers bianche, calzettoni alti che coprono i polpacci in spugna e con righe colorate, gambe scoperte (un’occasione per essere ammirate nella loro tonicità) ed un maxi pull che la avvolge come se fosse un mini dress: sulle tonalità del grigio con macchie di colore che tendono al blu/nero. Tripudio di commenti per la cantante che in maniera molto gentile risponde con un like e con tanto di tag: Riconosco le persone come lei…dalla fisicita’ traspare tanto di piu’…una donna con una spiccata sensibilita’ ed empatia oltre ad una grande forza. Tuttavia, quello che balza all’occhio è il commento di Anna accanto alla foto, “Sei nei miei pensieri…ieri non c’eri…”. Il web si chiede, a chi è rivolta questa dedica? Un nuovo amore o c’è lo zampino dell’ex, il noto cantautore Gigi D’Alessio?

Anna Tatangelo insultata sui social

Tra le foto di Anna Tatangelo appare qualche commento un po’ sgradevole, che sa tanto di attacco gratuito e privo pertanto di ogni fondamento: proprio nel post riportato sopra, qualcuno le avrebbe scritto: A 18 anni sembrava na vecchia mo a 30 fa la bimba@m***. Non tarda ad arrivare il commento della diretta interessata la quale con immenso garbo risponde con un semplice “meglio😜😝🥰.”

Sebbene già da tempo si parli di un nuovo amore per Gigi D’Alessio, questa ultima dedica potrebbe far pensare che ci sia anche per Anna una nuova fiamma che le ha fatto ribattere il cuore.