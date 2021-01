Antonella Mosetti, poco fa, ha condiviso un breve filmato su Instagram in cui indossa una canotta strettissima che mette in risalto il suo décolleté.

Antonella Mosetti è sicuramente una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La nativa di Roma ha conquistato popolarità partecipando a programmi di successo come ‘Ciao Darwin’ (nel ruolo di ballerina), ‘All Together Now’ (nel ruolo di giurata) e ‘Grande Fratello Vip’ nel ruolo di concorrente.

La classe 1975 è seguitissima sui social network: il suo account vanta 671mila followers. La romana, poco fa, ha postato un video pazzesco in cui ha messo in mostra tutta la sua bellezza e l’esplosività del suo fisico.

Antonella Mosetti, il video fa impazzire tutti: che décolleté

Antonella, poco fa, ha condiviso sul suo account Instagram un video molto particolare. Il filmato, indirizzato inizialmente per Tik Tok, è semplicemente pazzesco. La romana sta asciugando i suoi capelli in modo ‘particolare’, e piazza il suo bel visino in primissimo piano. La showgirl indossa una canotta strettissima che valorizza il suo seno esplosivo. Come se non bastasse, le movenze della 45enne sono estremamente sexy.

Il video ha raccolto più di 3mila visualizzazioni in meno di un’ora. I fan si stanno letteralmente scatenando nei commenti. “Sempre più bella”, “Una dea”, “Quanto sei bella”, “Meravigliosa creatura”, “Unica”, si legge.

La nativa di Roma, qualche giorno fa, condivise un video in cui indossava un bikini da sogno, con le sue curve mozzafiato in primissimo piano.