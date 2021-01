L’attore più sexy del mondo, nella FOTO da bambino è irriconoscibile

Riconoscete il bambino in foto? Oggi è un attore e regista, tra i più famosi e apprezzati nel mondo. Scoprite di chi stiamo parlando

Ci credereste che dietro questa foto in bianco e nero, dietro quel sorriso simpaticissimo di un allegro bambino di tre anni, si nasconda uno degli attori più famosi e sexy del mondo?Eppure è così, vi diamo qualche indizio per scoprire da soli di chi si tratta. Classe 1961, originario del Kentucky, definirlo solo attore è davvero riduttivo, il suo impegno nell’industria cinematografica è poliedrico: è anche un regista di successo, sceneggiatore e produttore.

La fama straordinaria lo ha travolto grazie a una serie medica popolarissima. Ricopriva il ruolo di un pediatra dal cuore d’oro ma dalla vita tormentata. Vi dice qualcosa ER- medici in prima linea? E’ stato poi, per sua stessa ammissione, uno dei peggiori Bat Man che la storia del cinema possa ricordare.

Nel 2001 il sodalizio con Steven Soderbergh lo vede protagonista del suo più grande successo commerciale, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, in cui figurano nel cast anche Brad Pitt, Andy García, Matt Damon e Julia Roberts. Ne è stata fatta una trilogia che ha sbancato i botteghini, ottenendo grande plauso dalla critica.

Il passaggio dietro la macchina da presa è stato altrettanto apprezzato; inizia con Confessioni di una mente pericolosa, ma è con Good Night and Good Luck (2005), che si aggiudica due nomination ai Premi Oscar nella sezione miglior regista e migliore sceneggiatura originale.

La prestigiosa statuetta arriverà però nel 2006, anno in cui vincerà l’Oscar al miglior attore non protagonista per la sua performance nel film Syriana. Aspetterà il 2013 per un nuovo premio, grazie a Le idi di marzo, film di cui è regista, che si aggiudica l‘Oscar come miglior film.

