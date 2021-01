Aurora Ramazzotti e il cambio look: “Ma quanto è bello…”- FOTO

Avete visto il nuovo look di Aurora Ramazzotti? Così è ancora più bella e assomiglia sempre di più alla mamma Michelle, che spettacolo

Il suo profilo Instagram è seguito da 2 milioni di follower, Aurora Ramazzotti in pochissimo tempo è riuscita a conquistare tante persone con la sua dolcezza, allegria e semplicità. Sa prendersi in giro, è autoironica e spontanea e ha quella risata che contagia chiunque. Figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è diventata una delle influencer più conosciute sul web. Le sue più grandi passioni? Sport, Radio, social.

LEGGI ANCHE>>>Elisa De Panicis tutto esplode là davanti, quanta bellezza – Foto

Aurora Ramazzotti: vi piace il suo nuovo look?

LEGGI ANCHE>>>Martina Colombari, l’ammissione inaspettata: “Ho fatto degli errori ma..”

La piccola Ramazzotti condivide con i suoi fan qualsiasi cosa o quasi: dal lavoro al tempo libero, dalle foto con il suo ragazzo a quelle di famiglia. Per non parlare delle storie Instagram, lì tra un tik tok e un boomerang dà libero sfogo alla sua fantasia. Ieri ha fatto sapere ai follower di aver cambiato look. Sta benissimo con quei capelli! Ma d’altronde lei è sempre un incanto, con quel sorriso contagioso e quell’aria dispettosa.

Aurora è una ragazza di ventiquattro anni di una semplicità unica. In pochissimo tempo ha conquistato la fiducia del pubblico, dai più giovani a più anziani. La piccola Ramazzotti si sta costruendo il suo futuro insieme al suo grande amore Goffredo. Insieme sono una coppia fantastica, molto seguita dal web che non vede l’ora di vederli a nozze.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

I loro sorrisi parlano chiaro: Aurora e Goffredo sono felici insieme e super innamorati. L’influencer non ha bisogno di nient’altro in questo momento.