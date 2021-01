Aurora Ramazzotti, le stories in cui canta e si allena, che schianto – FOTO

Aurora Ramazzotti lascia i fan sbigottiti di fronte alle sue stories. La figlia di Eros e Michelle, mentre suona la chitarra e canta, è un vero spettacolo

Dalle stories in cui si allena a quelle in cui suona e canta: Aurora Ramazzotti è un vero e proprio spettacolo. Nei video pubblicati recentemente su Instagram, la figlia di Michelle ed Eros dedica una canzone al fidanzato Goffredo Cerza. I due, proprio quest’oggi, celebrano infatti il loro anniversario. Aurora, in una sequenza dolcissima, suona la chitarra e canta per il suo uomo: con la musica sembra avere la stessa dimestichezza di papà Eros. I followers che la seguono, ben 2 milioni, ne apprezzano la semplicità ed il carisma. La giovane ha tutte le carte in regola per affermarsi come una vera e propria star dello spettacolo.

Aurora Ramazzotti, quattro anni d’amore con Goffredo Cerza: la dolce dedica

“Era il 2017, era gennaio. Mi abbandonai al tuo invito senza sapere cosa realmente mi aspettasse“: con queste parole si apre la dedica di Aurora Ramazzotti al fidanzato Goffredo. I due, proprio quest’oggi, festeggiano quattro anni di fidanzamento. La figlia di Eros e Michelle, al settimo cielo, appare ancora innamoratissima del suo uomo, tanto da rivolgergli frasi commoventi: “Mi guardasti con quei due occhi parlanti e scattò qualcosa a cui neanche io so dare un nome“.

Goffredo Cerza si è laureato in Ingegneria presso l’Università di Londra. I due, che inizialmente intrapresero una relazione a distanza, oggi convivono a Milano e sono più uniti che mai. Insieme hanno superato il periodo di quarantena e, a posteriori, il loro legame sembra averne tratto giovamento.

Proprio quest’oggi, 21 gennaio, Aurora festeggia il proprio anniversario di fidanzamento insieme al compleanno di Goffredo. “Sarò sempre grata a quel compleanno, capitato nel luogo giusto al momento giusto“, chiosa la giovane, postando una foto meravigliosa con Cerza.