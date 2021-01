Belen Rodriguez e il profilo da sogno, la perfezione in una foto

Belen Rodriguez posta un’altra foto su Instagram che incanta i followers e lascia sognanti, la sua bellezza è una fitta al cuore

Belen Rodriguez non smette mai di incantare e conquistare con la sua infinita avvenenza. Non ci sono limiti alla magia dell’attrazione che emana, nelle foto che posta appare una Venere misteriosa. Le forme perfette come disegnate da un artista e i lineamenti così distintivi le conferiscono l’unicità di cui gode, e che è la sua firma.

Sensualità disinibita alla massima potenza, non ha remore a mostrarsi in tutta la sua bellezza utilizzando sempre delle pose eleganti e femminili, tanto che neanche la più cruda nudità potrebbe mai apparire spregiudicata.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero, vestito bianco trasparente e calzini al piede: fashion – FOTO

Belen Rodriguez, occhi chiusi e profilo seducente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE –> Lucia Javorcekova, bomba sexy sulla tavola da surf: curve impetuose – FOTO

La scollatura sulla schiena e i folti capelli raccolti in una coda di cavallo scoprono la linea che unisce la schiena fino alla punta del mento. Ci offre così la vista della spalla, del collo e della mandibola fino alla punta, dove poi lo sguardo rallenta per contemplare il profilo del volto.

Labbra socchiuse, naso sottile e occhi chiusi, dei quali si scorge la grandezza al di là palpebre, impreziosite da un ombretto illuminante. Le basta una sedia su cui posarsi per fermare il tempo ed accendere i riflettori su di lei come in uno spettacolo.

Le parole inserite nel post, tuttavia, fanno riflettere e sembrano avere un contenuto più profondo. Belen lancia un messaggio di resilienza e afferma che la forza, sua compagna, l’ha sempre aiutata a rialzarsi dopo ogni caduta e che in fondo è il fatto stesso di resistere la vera vincita. Una frecciata al suo ex Stefano De Martino?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Pochi giorni fa l’argentina postava un altro ritratto su Instagram che ha guadagnato più di 300 mila like, dove appariva come una diva degli anni 60. Gli occhi brillanti delineati da un cat eyeliner e l’effetto in bianco e nero richiamano alla memoria la grandissima Sophia Loren. Bellezza senza tempo.