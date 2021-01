Bianca Guaccero comunica ai fans che ci sono nuove sorprese in arrivo con una foto senza precedenti: semplicemente stratosferica!

La meravigliosa cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana pubblica questo post e sotto scrive: “Tante sorprese sono in arrivo! Perciò stay tuned!!!“.

Il suo outfit è strepitoso: ha un completino giacca – pantalone di colore blu scuro e di un tessuto che rimane lucido.

I capelli sono mossi ed il make-up è più marcato sugli occhi.

La foto ha più di 13.000 mi piace e 330 commenti in sole quattro ore!

Bianca Guaccero si racconta: “Ho fatto degli errori“

Grazie ad una delle interviste che ha rilasciato, il pubblico ha potuto conoscere meglio la meravigliosa Bianca Guaccero, che si racconta così: “Sono molto istintiva, non ho mai inseguito i facili guadagni, ma solo l’entusiasmo che anima ogni nuovo progetto. Certo ho fatto degli errori, ma chi non ne fa! Non ho rimpianti perché la molla che mi fa andare avanti è essere positiva“.

Bianca si è sempre contraddistinta per il suo fisico super allenato.

Ne parla così: “Mi sono allenata tanto. Ho iniziato per gioco, accompagnando in palestra il mio ex marito. E mi sono appassionata. Oggi per me il movimento è salute, una sorta di educazione alla vita“.

E ancora: “Non è una questione di taglia ma di benessere mentale. Certi giorni mi svegliavo con un senso di apatia che mi faceva sentire esanime. E poi muscoli forti sostengono il corpo e ti aiutano anche a stare sui tacchi“.