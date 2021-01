Carlo Conti, il messaggio sulla sua salute che preoccupa: “Stiamo attenti”

Carlo Conti, che ha sconfitto il Covid qualche tempo fa, preoccupa gli utenti: il messaggio sulla sua salute che compare sotto al post

Come i telespettatori ricordano bene, Carlo Conti ha contratto il coronavirus lo scorso autunno, mentre era in onda con la trasmissione “Tale e Quale Show”. Il conduttore, le cui condizioni di salute erano precarie, ha anche subito il ricovero ospedaliero, destando molta preoccupazione negli utenti che lo seguono quotidianamente. Fortunatamente, con le adeguate cure, l’amato presentatore è riuscito a rimettersi in sesto: dopo aver condotto alcune puntate “via streaming”, è tornato in grande stile al timone del programma.

Carlo, che non ha manifestato strascichi della terribile esperienza, torna di nuovo a far preoccupare i followers. Un messaggio comparso sotto al suo ultimo post, in particolare, sembra volerlo mettere in guardia.

LEGGI ANCHE —> Katia Ricciarelli e la confessione su Pippo Baudo: “E’ cambiato tutto”

Carlo Conti, messaggio di avvertimento sulla sua salute: “Stai attento”