Caterina Balivo: “Ho aspettato 40 anni per farlo”. La confessione – FOTO

Caterina Balivo. La nota presentatrice tv pubblica uno scatto in un posto conosciutissimo e confessa di non aver mai fatto qualcosa molto comune

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La presentatrice Caterina Balivo si trova a Roma in questo momento. Ha pubblicato, infatti, uno scatto che sicuramente è molto comune e presente negli album di tutti coloro che hanno fatto una capatina almeno una volta nella vita nella capitale italiana.

Un sorriso meraviglioso e il Colosseo sullo sfondo, monumento che più contraddistingue l’Italia nel mondo. Eppure, nonostante le innumerevoli volte in cui la Balivo sarà sicuramente stata a Roma, complice il suo lavoro, confessa: ” Ho aspettato i 40 anni per fare una foto davanti al Colosseo. Meglio tardi che mai”.

Nonostante sia lontana dal piccolo schermo da parecchio tempo, la presentatrice non lascia a bocca asciutta il suo pubblico. Caterina Balivo continua a far sentire la sua vicinanza ai fan grazie al suo profilo Instagram in cui periodicamente pubblica immagini della sua vita privata, gli hobby, gli amici, le vacanze e la famiglia. Sarà a Roma per avviare un nuovo progetto?

LEGGI ANCHE -> Baci Perugina, chi sono gli artisti che firmeranno l’edizione limitata di San Valentino

Caterina Balivo lontana dalla tv da tempo. Dove la rivedremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE -> Hanno vinto Sanremo 2015, come sono diventati e cosa fanno ora

Manca davvero da troppo tempo Caterina Balivo dagli schermi televisivi italiani. L’ultima avventura lavorativa della popolare conduttrice di Aversa risale al programma Vieni da Me, il talk show della fascia pomeridiana, andato in onda su RaiUno fino a maggio 2020. Si è allontanata volontariamente, causa pandemia da Coronavirus, per stare più vicina alla sua famiglia.

Dopo la lunga pausa estiva, però, non abbiamo ritrovato il volto sorridente della presentatrice in tv. Si sperava di ritrovarla con un progetto rinnovato a gennaio 2021 ma le aspettative sono state disattese. “Prima o poi tornerò” – aveva annunciato lei stessa tramite canali social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Voci sempre più insistenti la vedrebbero raccogliere la staffetta di Mara Venier, prendendo la conduzione di Domenica In. Si pensa anche ad un programma nella fascia serale sempre nel fine settimana. In attesa che i progetti si concretizzino, adempie al suo nuovo lavoro d’influencer sui social, seguita solo su Instagram da ben 1,5 milioni di follower.