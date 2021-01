L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi in tenuta invernale scatta un selfie insieme al suo cagnolino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Claudia Dionigi tutta bardata con tenuta invernale per combattere il freddo fuori, scatta una foto allo specchio con la cagnolina Giada anche lei bardata. Il fidanzato, ex tronista Lorenzo Riccardi il quale è famoso per la sua ironia ha commentato:”Vi state trasferendo al polo nord e non mi dite niente?”. D’altronde fa freddo a Milano e bisogna coprirsi bene altrimenti si rischia di raffreddarsi.

La storia d’amore di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Lorenzo era il tronista dopo anni trascorsi da corteggiatore aveva ottenuto il trono. Aveva corteggiato prima Ludovica Valli e poi Sara Affi Fella. Riccardi è arrivato alla scelta che era molto vicino ad entrambe le ragazze, Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. La sua scelta è poi ricaduta su Cluaida Dionigi, bionda, bella e più grande di lui. Lei ha infatti 31 anni mentre Lorenzo ne ha 24. Riccardi avrà scelto la Dionigi anche per la sua maturità vista l’età, oltre al fatto che sia una bellissima ragazza.

Ad oggi i due stanno vivendo la loro storia d’amore al massimo, sono ormai due anni che stanno insieme. E si è parlato anche di un possibile matrimonio segreto che si sarebbe già celebrato. A far sognare i fan è stata una foto di Riccardi con un anello e il viso della Dionigi. Tuttavia non c’è nulla di certo. Nella vita i due sono ormai due affermati influencer, lei su Instagram ha 1,1 milione di follower e lui esattamente lo stesso numero incredibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Inoltre Riccardi ha creato anche una sua linea d’abbigliamento e lavora come opinionista a Uomini e Donne. I due convivono da un anno a Latina, luogo originario della Dionigi e insieme sembrano molto felici.