Coronavirus Londra: gli autobus si trasformano in ambulanze

Con sedili rimossi e ossigeno a bordo, i singoli piani dei mezzi pubblici saranno adattati al trasferimento dei pazienti.

Maybe when Spaffer Johnson put the Brexit message ’£350m to the NHS’ on the side of a bus, he was giving us a clue… London buses turned into ambulances to ease Covid strain https://t.co/bX69O5F6EW — The Beautiful Sausage 💙💙💙 (@sausageonstick) January 21, 2021

L’epidemia continua a circolare a ritmi imprevedibili e la situazione continua a peggiorare in Gran Bretagna: l’isola supera l’Italia per mortalità da SARS-CoV-2. In particolare, nella città londinese l’emergenza Covid è ingente: l’epidemia è fuori controllo e l’urgenza è tale da aver messo in ginocchio l’intero sistema ospedaliero della capitale. Secondo quanto riporta il notiziario locale The Guardian, il personale del servizio sanitario londinese si sta mobilitando per il trasferimento dei pazienti affetti da coronavirus e i mezzi adibiti al pronto soccorso sono due autobus trasformati in ambulanze.

Le modifiche dei mezzi pubblici

El Reino Unido ha registrado un nuevo récord diario de 1.820 muertes por Covid, el número más alto desde que comenzó la pandemia. Clive Myrie de la BBC ha estado en el Royal London Hospital donde 12 de los 15 pisos están ocupados por pacientes con coronavirus https://t.co/Hy9B82XxUl — Médico por vocación. APARTIDISTA . Humanista. (@thinking8080) January 20, 2021

L’epidemia virale continua a correre a livello internazionale e l’infezione da Covid-19 continua a propagarsi senza tregua. La situazione è critica soprattutto per il personale del servizio ospedaliero nazionale britannico che, allo stremo, si prepara a inventare nuove risorse sanitarie, accomodando i mezzi pubblici a veicoli adibiti al pronto soccorso e trasferimento dei malati di SARS-CoV-2 nelle diverse strutture ospedaliere della capitale. Difatti, per alleviare la pressione su ospedali e servizi di pronto soccorso londinesi, gli autobus sono stati trasformati in ambulanze. I sedili di entrambi i piani sono stati rimossi e ciascun mezzo potrà ospitare fino a quattro lettighe; con a bordo medici, infermieri di terapia intensiva e numerosi volontari. La sanità pubblica ha preso in prestito gli autobus appartenenti alla società Go-Ahead. I quattro proprietari dei mezzi sono stati vaccinati e gli autobus avranno a bordo monitor, farmaci, pompe ad infusione e ossigeno.

London Ambulance Service: ‘We take thousands of calls every day – it’s tough’ https://t.co/anRkG9NIuy — BBC News (UK) (@BBCNews) January 18, 2021

L’iniziativa è stata organizzata da Go-Ahead, Sprint e Transport for London.

