La bella Costanza Caracciolo appare in una foto allo specchio nell’ascensore, indossa una pelliccia nera che schianto

L’ex velina Costanza Caracciolo scatta un selfie in ascensore con indosso una pelliccia nera, è bellissima. Commenta la foto anche la mamma di Chiara Ferragni scrivendo:”Bellissima”. La moglie di Bobo Vieri è proprio una signora milanese a tutto tondo ormai, pelliccia e borsa in tinta e via per le strade di Milano. La seguono in tantissimi, su Instagram ha 1,3 milioni di followers.

Costanza Caracciolo mamma, moglie e influencer

La Caracciolo è popolarissima sui social, in molte chiedono il consiglio all’ex velina per varie cose. Che siano i capelli, la cura della pelle o anche i prodotti per le bimbe. Ormai è una vera e propria influencer. Appare sempre sorridente e appagata la Caracciolo, infatti ha creato una bellissima famiglia insieme a Bobo Vieri. Lui che era un casanova, ha messo la testa apposto con lei e ci ha fatto due figlie. Eravamo abituati a vedere un Bobo decisamente diverso, sempre con donne diverse di solito modelle e sempre in giro per locali e in location da sogno.

Oggi invece lo vediamo tra pannolini e biberon, ed è molto più bello così. I due che si conoscevano da anni ma non si erano frequentati, si sono innamorati così per caso quando Bobo ha visto la donna bellissima e magnifica che è diventata la Caracciolo. Una ragazza riservata, mai volgare ne inopportuna, sempre a modo. Appare una mamma premurosa e attenta per le loro due figlie Stella e Isabel. L’altro giorno ha condiviso una foto di se mentre praticava jogging per le strade di Milano. Ha voluto fare una dedica alla città che le ha dato tutto, un lavoro e una famiglia.

Scrive.”A 18 anni questa meravigliosa città mi ha adottata, ero proprio una ragazzina. Oggi ne ho 31 ma mi sento sempre young”. Lei veniva dalla Sicilia e si è trasferita quando è stata presa per fare la velina a Striscia la Notizia con Federica Nargi. Due delle veline più belle che il programma abbia mai visto.