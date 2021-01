Cristiana Capotondi: il parka degno delle tendenze Inverno 2021

Un ottimo punto di partenza per intraprendere la strada delle tendenze Inverno 2021: un connubio tra tendenza ed evergreen quello che ci propone Cristiana Capotondi con il suo parka.

Occupando una posizione centrale tra uno stile militare ed uno street, il parka sembrerebbe proprio confermarsi ancora una volta come must have della stagione.

Questo indumento con coulisse, cappuccio e tasche strategiche è dotato di una forte identità e non smette di essere un evergreen.

Casual e androgino che equilibra sensualità e urbanità, donando la sensazione di rilassatezza.

Assolutamente versatile, indossabile sul jeans, su un pantalone slim o un leggings, un abito, un tailleur o un everyday outfit dal sapore comodo e confortevole, completato da un caldo berretto di lana.

Allo stesso tempo, può divenire elegante se abbinato a tocchi più raffinati come una pochette o una gonna corta, un tacco, un accessorio vistoso.

Insomma, il parka si presta a tantissimi giochi e varianti e lo stesso indumento può passare dallo sportivo al Saturday Night in poche mosse e senza perdere la sua comodità. C’è da sbizzarrirsi!

Il parka di Cristiana Capotondi: un must have per questo Inverno 2021

L’attrice italiana Cristiana Capotondi ci propone una versione firmata Fay, indossata durante la prima serata di Rai 1 nel film Chiara Lubich – L’Amore vince tutto, regia di Giacomo Campiotti appena all’inizio del mese.

Verde militare arricchito da dettagli in cuoio, bavero di velluto, grandi tasche e alamari metallici, questo modello di parka si inserisce nella lista dei capi degni di nota della stagione in corso.

Insomma, un grande classico a cui vediamo aggiunto il tocco moderno ed iconico di Fay.

Cristiana l’ha indossato sopra un maxi pile nero, jeans scuro e anfibi neri: un elemento di distacco su un look total black.

Basta dare un’occhiata alle passerelle delle ultime sfilate per farsi un’idea di come abbinare il parka. Ma le chiacchiere stanno a zero: la sua comodità e la sua versatilità fanno sì che non può essere un indumento che rimane chiuso nell’armadio. Qualunque occasione è quella giusta.