Cristina Buccino, gambe e décolleté in mostra: uno scorcio paradisiaco – FOTO

La showgirl Cristina Buccino ha reso pubbliche poco fa fa delle foto paradisiache che hanno incantato i suoi follower più affezionati sui social network

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino ha pubblicato una doppietta di foto da urlo sul proprio profilo Instagram da far venire il batticuore ai suoi tanti follower su Instagram. La bella influencer si mostra seduta su una scala vestita di tutto punto con una giacca grigia che le scopre l’abbondante décolleté. Un particolare che molti follower avranno sicuramente molto apprezzato, come si può notare dai numerosi commenti arrivati sul suo profilo social. C’è addirittura chi l’ha appellata con un romantico “bocciolo di rosa” e chi ha riempito la foto di cuoricini e complimenti di ogni sorta, scritti anche in lingue diverse dall’italiano. Un altro particolare che colpisce dritto al cuore sono le sue lunghe gambe strette in stivali fendi molto chic, che lasciano scoperte parte delle cosce.

LEGGI ANCHE -> Jasmine Carrisi in dark mood, outfit e sguardo che incantano i fan FOTO

Le foto da infarto di Cristina Buccino