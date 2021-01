Elisa de Panicis è la star del web e su Instagram è un vulcano in piena. Avete visto l’ultima foto? Scopriamo insieme di cosa si tratta

Italiana di nascita, classe 1992, Elisa De Panicis è conosciuta soprattutto in Spagna per aver partecipato al programma Supervivientes, la versione spagnola de l’Isola dei Famosi. Oggi è una modella e un’influencer molto attiva sui social dove è seguita da 1 milione di follower con i quali condivide post del suo lavoro e del tempo libero. Alcune foto sono osé, come l’ultima che ha pubblicato. I dettagli lasciano sfogo alla fantasia dei fan che impazziscono per lei.

Elisa De Panicis: è o non è catwoman? FOTO

Ma quando Elisa è stata conosciuta dagli italiani? Dal momento ha partecipato al Grande fratello Vip. Infatti a gennaio 2020 è entrata a far parte della casa più spiata per poi una volta uscita, sfilare sulla passerella del Festival del Cinema di Venezia insieme alla sua collega Mila Suarez. Ma torniamo ad oggi, avete visto l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram? La De Panicis sembra catwoman con quel top nero di pelle che le mette in risalto il suo lato A.

Capelli tirati indietro, sopracciglia spettinate, sguardo felino e gioielli ovunque. Così si mostra Elisa allo scoccare della mezzanotte. In una versione osé e provocante augura a tutti i fan una buonanotte. E non è la prima volta!

In questi ultimi giorni non perde occasione di mostrarsi come non ha mai fatto. Con look fuori dal comune balza sui cellulari di tutta Italia, le sue foto infatti diventano virali.