La bellissima Elisa D’Ospina fa letteralmente impazzire i suoi follower con una foto sul letto in biancheria intima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

La conduttrice Elisa D’Ospina appare una visione in un body della sua linea che risalta in décolleté e con solo una vestaglia a coprire il resto. Stacco di coscia da urlo in primo piano. Così farà venire un’infarto ai suoi follower. Rudy Zerbi commenta subito la foto con la faccina dagli occhi a cuoricino. Anche la Salerno e la Licia Nunez riconoscono la bellezza della D’Ospina e commentano con complimenti.

LEGGI ANCHE>>>Francesca Barra, capelli biondi e ondultati: pronta per una nuova avventura – FOTO

Elisa D’Ospina modella curvy per eccellenza, un vanto per l’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Costanza Caracciolo il selfie allo specchio in total black, che bellezza-FOTO

La D’Ospina è una modella curvy famosa e l’esempio che porta in tutta Italia sull’accettazione del proprio corpo è meravigliosa. Lei che ha creato una linea di abbigliamento che parte da una taglia 36 ad arrivare alla 60. Una donna che vuole bene alle altre donne. E non è di parte, non attacca le magre in favore delle curvy, lei include tutte e questo è bellissimo. Ogni donna ha la sua forma fisica a prescindere dalle diete e dall’attività fisica. La costituzione e il metabolismo derivano dalla genetica e quello non si può cambiare, tenere sotto controllo sì.

Lei ama le donne tutte e infatti lavora per loro con il suo marchio di moda. Ovviamente si concentra tanto sulle curvy essendo lei stessa parte di loro. Infatti su Detto Fatto presenta i suoi tutorial dove consiglia alle donne curvy i look migliori per fare sentire a loro agio ma allo stesso tempo alla moda. Ha scritto anche un libro, Una vita tutte curve, dove racconta la sua vita personale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

Parteciperà a Sanremo anche quest’anno la bella D’Ospina nei panni di inviata sempre per il programma Detto Fatto. Su Instagram sta pubblicando le foto con i cantanti fatte l’hanno scorso, è carica per Sanremo 2021. Ha confessato che le stanno già preparando l’abito perfetto per il Festival.