Elisa Isoardi dà un importante appuntamento ai fan: “Vi aspetto” – FOTO

Elisa Isoardi ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram dando, tramite questa, un appuntamento ai tutti i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi è stata al centro del gossip nei giorni scorsi. A scatenarlo è stata lei stessa con il suo sfogo tramite il proprio profilo Instagram. La conduttrice ha postato un contenuto sul social network, in cui ha parlato di ferite che le si sono riaperte improvvisamente. Nel corso di alcune interviste, la presentatrice ha affermato che lei sta attraversando un momento delicato, sicura di ciò che è stata, di ciò che è adesso e di quello che intende cambiare in se stessa.

Non si sa cosa le riserverà il futuro in ambito lavorativo. Tuttavia c’è chi ipotizza che Elisa possa lasciare le reti Rai per trasferirsi a Mediaset. Che il destino la porti proprio lì? Chissà, intanto c’è chi dà forza a questa voce, in virtù anche di un fatto che si materializzerà sul piccolo schermo dei telespettatori tra pochi giorni.

LEGGI ANCHE —> Antonella Mosetti, labbra irresistibili e décolleté esplosivo in primo piano: il VIDEO fa impazzire i fan

Elisa Isoardi intervistata da Silvia Toffanin, sabato in onda su Verissimo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE —> Madalina Ghenea, tripletta di FOTO da infarto: web in tilt

Stiamo parlando dell’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin per il programma di Canale 5, Verissimo. Una chiacchierata confermata da Elisa stessa, che ha dato questo importante appuntamento ai suoi fan per sabato pomeriggio, quando andrà messa in onda la suddetta intervista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Nel contenuto, in cui è presente una foto della conduttrice con le scritte “Verissimo” alle sue spalle ed “Elisa Isoardi” di fronte a lei, si legge. “Vi aspetto sabato pomeriggio a @verissimotv con la meravigliosa #silviatoffanin @canale5.mediaset ♥️♥️♥️ #verissimo“.