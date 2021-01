Ema Kovac in tutto il suo fascino ma anche con la capacità di prendersi in giro, la super modella posta un video divertente su Instagram

E’ stata una delle bellezze più devastanti transitate in questi anni negli studi Mediaset per Ciao Darwin. Un fascino algido e irresistibile quello di Ema Kovac, super modella croata classe 1992, apprezzata come Madre Natura nell’ottava edizione del programma e anche successivamente a Pechino Express, ma famosissima ormai da tempo in tutto il mondo. Una eleganza e una sensualità senza pari, che nascondono però anche un carattere gioviale e predisposto all’autoironia.

Ema Kovac, seduce col sorriso: bellezza spettacolare e scanzonata per Madre Natura, il video

Nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, molto seguito, Ema infatti posta un video molto divertente in cui descrive come si svolge la giornata di una top model. Un continuo tourbillon fatto di pose, scatti, prove trucco, fughe dai paparazzi, uso ad hoc dei social e molto altro ancora.

Si notano la bellezza stordente ma anche il sorriso e le espressioni buffe di Ema, che tenta anche di trarre dal suo lavoro la parte più divertente. Una attitudine spensierata, per quanto possibile, che sicuramente le farà guadagnare molti altri followers. Che già possono ammirarla in tutta la sua sensualità, ben visibile negli altri scatti su Instagram che evidenziano un corpo perfetto e ammaliante.