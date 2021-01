Fabrizio Frizzi, il disegno della figlia Stella dice tutto

La figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan disegna la sua famiglia ma c’è un dettaglio che non passa inosservato

Fabrizio Frizzi resta nel cuore di tutto il suo pubblico che lo adorava ma soprattutto in quello della sua famiglia. La moglie Carlotta Mantovan rimasta da sola a crescere la piccola Stella piano piano sta ricominciando a vivere, cercando di ritrovare la serenità dopo una perdita così improvvisa e dolorosa.

Oggi la piccola ha sette anni e spesso la vediamo sul profilo social della mamma seppur coperta. Ce ne mostra i piedini, alcune volte la sua chioma bionda che ha ereditato da mamma Carlotta. Insomma un vedo non vedo, proteggendo il suo amore grande, l’eredità che il suo Fabrizio le ha lasciato.

E in lei la Mantovan trova la forza per affrontare le sue giornate: “Vado avanti per lei – ha rivelato dopo la scomparsa del conduttore – È una bambina molto solare ed è molto più grande della sua età”.

Solo ieri le due erano al mare. Oggi la Mantovan regala al suo pubblico, che oggi supera i 70 mila follower, un prezioso disegno fatto proprio dalla figlia Stella.

Fabrizio Frizzi, Stella disegna la famiglia ma il papà non c’è

Stella Frizzi, la figlia d Fabrizio e di Carlotta Mantovan disegna la sua famiglia. Un bellissimo disegno che la mamma ha deciso si condividere su Instagram che racconta tutto il turbinio di sentimenti che possano esserci in una bambina seppur piccola che sta crescendo senza il papà.

Su cartoncino nero, con pennarello bianco, Stella ha disegnato lei, la sua gattina Luna e la mamma Carlotta in sella al loro cavallo Bonus. Impossibile non notare che manca il papà, Fabrizio Frizzi scomparso ormai da due anni.

Ma la Mantovan vuole sottolineare l’unione e la forza della famiglia e a corredo del disegno scrive: “#Noi”. Tantissimi già i like per il disegno di Stella tra i quali anche quello di Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Frizzi che dopo la sua scomparsa è rimasta molto vicina a Carlotta e Stella.