Federica Fontana sulla neve che spettacolo in tenuta da sci-FOTO

La bella conduttrice Federica Fontana condivide una foto in cui appare magnifica sulla neve in tenuta da sci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

La Fontanta è andata sulla neve, bellissima la foto pubblicata su Instagram in cui appare immersa in un paesaggio incantevole ricoperto dalla neve. Indossa un giaccone lungo giallo, leggings neri e mountbout rossi. Nei pressi di Milano continua a scendere neve creando delle situazioni bellissima, sembra di essere in montagna.

LEGGI ANCHE>>>Ludovica Pagani lancia un sondaggio sui social. Irresistibile in vestitino estivo sul divano – FOTO

Il successo di Federica Fontana dagli anni 90 ad oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Paola Turani. Il viaggio nel tempo attraverso le FOTO. Un trionfo di sensualità

La Fontana ha ottenuto il suo maggior successo negli anni 90, ha cominciato come modella ed è poi finita in televisione come valletta per diversi programmi. La sua passione per lo sport, in particolare il calcio e la sua vena comica le hanno permesso di fare una carriera bella. Ha partecipato e condotto diversi programmi sia sportivi che comici come Guida al campionato e Visitors. La bella Fontana si fa immortalare anche in due calendari prima per GQ insieme alla collega Fernanda Lessa è il secondo per Controcampo. Conduce il programma con il pancione l’anno dopo.

Ha infatti sposato Felice Rusconi, produttore pubblicitario dal quale ha avuto due figli. Per diversi anni dopo l’arrivo dei suoi bambini, si dedica totalmente alla famiglia lasciando la televisione. Torna poi nel 2013 in televisione conducendo una trasmissione domenicale sul calcio, Stop&Gol. Due anni dopo conduce su MTV lo speciale Europa League. Ad oggi la sua presenza in televisione non è più una costante. Si dedica maggiormente ai suoi figli e inoltre è molto dedita al fitness, pratica diverse attività ma la preferita è lo yoga. Fa delle dirette su Instagram in cui spiega le varie posizioni dello yoga e si fa immortalare sempre in modi diversi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Recentemente è tornata in televisione come ospite a Domenica Sportiva su Rai 2. Sempre bellissima e sul pezzo, il conduttore le ha subito fatto un complimento, dicendo che è un mito per almeno 3 generazioni di telespettatori.