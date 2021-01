Federica Panicucci, pausa lavoro bollente. Seduta così fa sognare proprio tutti – FOTO

Federica Panicucci si concede una pausa dal lavoro in grande stile: la posa è accattivante, l’outfit fa perdere la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La pausa lavorativa di Federica Panicucci è sempre ricca di stile. La conduttrice di “Mattino Cinque”, che anche quest’oggi ha tenuto compagnia ai telespettatori, ha deciso di mostrare loro il “dietro le quinte” della seguitissima trasmissione. L’impressione che si ha, a giudicare dalla foto postata su Instagram, è che Federica non si scomponga affatto nei camerini: provocante ed elegantissima, regala ai followers una posa da vera diva.

E gli apprezzamenti non tardano ad arrivare: “Stilosa, meravigliosa e bravissima“, “Splendida… Come sempre“, si complimentano gli utenti.

LEGGI ANCHE —> Giulia De Lellis in dolce compagnia: incanta come una bambolina FOTO

Federica Panicucci, nozze rimandate con Bacini: aria di crisi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE —> Federica Panicucci, vestito pazzesco mette in risalto le curve, unica – Foto

Impegnata da quattro anni con Marco Bacini, la conduttrice di “Mattino Cinque” sembra aver finalmente ritrovato la propria serenità. Federica, dopo un matrimonio durato dieci anni, ha deciso di rimettersi in gioco, e lo ha fatto proprio con l’imprenditore, il quale è proprietario di un marchio di moda. I due si sono infatti conosciuti tramite una collaborazione lavorativa e, da quel giorno, non si sono più separati.

La Panicucci, che aveva parlato di nozze con il compagno, sembra tuttavia aver stravolto i propri piani. Aria di crisi? Al contrario, la coppia è più unita che mai. A detta della conduttrice, si tratta solamente di aspettare il momento giusto. “Vogliamo attendere che la pandemia giunga al termine, così potremo fare festa con tutti coloro che amiamo“, ha svelato la presentatrice al settimanale Chi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

E’ dunque amore vero fra Marco Bacini e Federica Panicucci, la quale, dopo la fine del precedente matrimonio, aveva smesso di credere nel “per sempre”. L’arrivo dell’imprenditore, tuttavia, ha decisamente rimescolato le carte in tavola.