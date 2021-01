Francesca Barra, capelli biondi e ondultati: pronta per una nuova avventura – FOTO

La conduttrice Francesca Barra sfoggia un primo piano sexy con capelli biondi e ondulati: stasera i riflettori saranno tutti per lei

Bella e seducente, Francesca Barra ha affinato le ultime armi, prima di dichiararsi pronta ad affrontare una nuova avventura mozzafiato. Stasera la vedremo in onda sui canali della Mediaset, in un contest innovativo che ha già fatto il “pienone” di odiens, durante gli scorsi anni.

Da quella trasmissione uscirono gente del calibro intellettuale di Francesco Monti e una diva che ancora oggi fa parlare di sè negli studi televisivi. Parliamo di Francesca Cipriani, che in questa trasmissione televisiva avrà la sua scena, nelle vesti di “insegnante”. “Da domani farò compagnia a Pucci (presentatore) e per alcune puntate mi divertirò a commentare i progressi dei concorrenti”. Queste le prime parole di Francesca Barra, da co-conduttrice de “La Pupa e Il Secchione e Viceversa”

Il programma, in onda questa sera metterà di fronte 8 coppie tra i sedici concorrenti, mischiati tra pupe, pupi, secchioni e secchione

Francesca Barra, anteprima di intrattenimento: un backstage “scoppiettante”

Le qualità da conduttrice di Francesca Barra saranno visibili a partire da questa sera e per 5 puntate del nuovo “game show” della Mediaset, “La Pupa e Il Secchione e Viceversa”. A popolare la prima serata del programma, che fa il suo ritorno, per la seconda volta, su Italia 1 saranno battute divertenti e ironiche, nonchè la riflessione e la spiegazione di temi molto discussi al giorno d’oggi.

Prima di rendersi protagonista sotto i riflettori del piccolo schermo, la co-conduttrice Barra, in collaborazione con Pucci ha ultimato la fase di preparazione. Quale buon ticket da visita, se non la sua pagina Instagram, per dimostrare a tutti che è pronta per il grande salto.

La proposta del primo piano di bellezza incandescente e ricco di signorilità approfondisce ogni dettaglio estetico, di un “hair style” wavy, color biondo luccicante. Un piacere per i fan, che si dichiarano ottimisti per i progressi ottenuti negli utlimi tempi da Francesca: “Bella❤️; Che bello 👏 in bocca al lupo ❤️; Forte 😘; 👏👏👏❤️ Buon lavoro“