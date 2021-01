La bella influencer francese Gabrielle Caunesil condivide una foto in cui appare magnifica in minigonna nera di vernice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

Gabrielle Caunesil sembra catwoman con un completino in vernice nero composto da minigonna e giacca. Appare sulla metro vestita così a Parigi, dietro infatti si vede la Tour Eiffel. L’influencer è tornata a casa sua in Francia per motivi lavorativi, era un anno che non tornava in patria. Lei stessa scrive sotto alla foto che in quest’anno sono avvenuti tanti cambiamenti e che siamo stati messi tutti alla prova a causa della pandemia. E dove abbiamo riconsiderato le prospettive della nostra vita. Finalmente torna a casa.

LEGGI ANCHE>>>Belen Rodriguez e il profilo da sogno, la perfezione in una foto

Gabrielle Caunesil e l’operazione al ventre per poter rimanere incinta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Sabrina Salerno, top trasparente e jeans eleganti: sguardo accattivante – FOTO

Il desiderio maggiore dopo essersi sposati è di mettere su famiglia, ed è il desiderio di una delle coppie di influencer più conosciuta ed amata. Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli, ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni. I due si sono sposati due volte e vorrebbero coronare il loro sogno con l’arrivo di un figli. Tuttavia a causa di una malattia che può venire alle ovaie, l’endometriosi, purtroppo stanno avendo difficoltà a concepire. Il 19 dicembre l’influencer ha condiviso le foto del suo ricovero e del post operazione. Si è detta contenta di aver fatto questo passo eliminando quello che dava fastidio nelle sue ovaie.

Ha scoperto questo problema la Caunesil quando è andata a fare una visita per la fertilità visto che non riuscivano a concepire. L’influencer ha spiegato che per 14 anni ha manifestato dolori durante il ciclo mestruale, ma il suo ginecologo a suo dire l’ha sempre ignorata dicendo che era tutto normale. Invece con questa visita ha scoperto non solo di avere questa malattia ma anche di avere una cisti grossa e dalla forma irregolare nell’ovaio destro. La dottoressa le ha poi spiegato che vista la grandezza e la forma poteva essere cancerogeno. Pertanto l’influencer si è dovuta sottoporre a due interventi, uno per eliminare la ciste e un’altro per curare l’endometriosi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

Quello che più le fa rabbia tuttavia è che la dottoressa le ha spiegato che se il suo ginecologo se ne fosse accorto prima, avrebbero potuto curare subito la malattia evitando di arrivare a 30 anni con il rischio di farsi togliere una delle sue ovaie. Ovviamente le conseguenze di questo si riflettono sulla possibilità di avere figli. Purtroppo queste malattie esistono e bisogna prendersi cura di se stessi il più possibile per evitare poi ripercussioni. Intanto forza Gabrielle!