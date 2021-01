Il bomber argentino, Gonzalo Higuain è tornato a far parlare di sè. L’ex meteorina svela il rapporto con lui: “Ho dovuto lasciarlo…”

Nonostante le polemiche occorse sul personaggio, calciatore di Gonzalo Higuain, da quando si è trasferito in America, il suo nome non è affatto tramontato in Italia. In un dibattito televisivo a “Tiki Taka” spunta improvvisamente lui, per gentile concessione verbale di un’ex meteorina della tv, ovvero Manuela Ferrara.

La “velina”, oggi showgirl ha posato per diversi calendari fotografici, “senza veli”, tra cui “ForMen”, ma tutti si sono accorti, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni, che i calciatori hanno un forte “debole” per lei. Da questo punto di vista, si dice di un gran bene di Manuela, elogiata addirittura da Cristiano Ronaldo, che si è complimentato con lei, inviandole persino un messaggio per la performance accattivante sotto i riflettori della moda.

Nella vita di Manuela, però non vi è stato il solo CR7 ad affollarle i pensieri. L’ex fiamma, con il quale ha avuto una frequentazione, durata un mese, corrispondeva al profilo del “Pipita rossonero” di Milano

Gonzalo Higuain e le parle che non ti aspetti

Dai campi di calcio al gossip più spietato. Così, l’ex bomber argentino, Gonzalo Higuain celava i particolari della sua vita privata, per non dare troppo nell’occhio e giustificare la “cattive” prestazioni sul campo. A distanza di anni, da quando non milita più in Serie A, a svelare gli “altarini” del sesso ci ha pensato la meteorina della tv, Manuela Ferrara.

Quest’ultima, ospite nell’ultima puntata del “Tiki Taka Show” di Piero Chiambretti ha rivelato di essere stata con lui per un mese. Anche se la frequentazione non è andata oltre e si è incrinata per volere della showgirl. “In quel periodo era a Milano ed io e lui ci incontravamo spesso nel tempo libero. Poi ho deciso di mollarlo perchè aveva una passione particolare per le “zozze”.

Una rivelazione “bomba” per il pubblico, rimasto attonito e di sasso, di fronte alle dichiarazioni della splendida Manuela Ferrara, che ha suscitato attimi di ilarità e sgomento tra gli ospiti del parterre di Piero Chiambretti