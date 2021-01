Harry e Meghan, Cristina Parodi rivela “la profezia di Diana”

“La profezia di Diana” rivelata da Cristina Parodi nel suo ultimo libro dedicato alla famiglia reale ed in particolare agli sposi più contraddetti

La famiglia reale e la sua vita, con amori, tradimenti, intrighi e tutto quello che ruota intorno alla corona ha da sempre attirato il fascino di tutto il mondo. Lo sa bene Cristina Parodi che su di loro ci ha scritto un libro dedicato agli sposini più contraddetti della corona, Harry e Maghan. “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già scritto” si intitola il suo libro edito da Cairo, uscito proprio ieri.

Dei reali piace la loro normalità, a parte la regina Elisabetta che è una categoria a parte, spiega la giornalista. “Uno si chiede: davvero la loro è una vita favolosa? Non tanto. Infatti, Harry e Meghan, così belli, smart e innamorati, hanno deciso di lasciare la royal family e andare in America” ha spiegato la Parodi in una intervista al Corriere della Sera.

La Parodi che conosce bene la famiglia reale esclude un possibile divorzio tra i giovani reali. Considera “normali” le voci che girano su di loro. Meghan come Diana si è scagliata contro la monarchia ma con due atteggiamenti diversi secondo la scrittrice.

La prima che non ha cercato di capire e entrare nelle dinamiche della famiglia ma ne ha dato una spallata secondo il suo punto di vista. La seconda invece ha condotto una battaglia personale: “Diana è stata più vittima di quanto lo sia stata Meghan” ha spiegato la Parodi.

“La profezia di Diana”, la verità di Cristina Parodi

Ma la curiosità va dritta verso “la profezia di Diana”, quale sarebbe? “Diceva ai figli: fate attenzione a chi sposerete” ha spiegato Cristina Parodi. La principessa intendeva che bisogna amare veramente perché l’amore è quello che conta davvero. Per la giornalista Diana era davvero innamorata di Carlo ma da lui non ha mai ha mai visto nessun affetto.

Poi il riferimento alla serie Netflix The Crown che mostrano senza indugi la tristezza della principessa, il suo isolamento, la bulimia. “E hanno reso più chiara la frase di Meghan che ha creato la frattura con la famiglia, quando nel documentario An African Journey dice: nessuno mi ha mai chiesto “stai bene?””.

Infine il ricordo personale di Lady D che la Parodi ha conosciuto a Rimini nel 1996. Con lei ebbe un colloquio di mezz’ora con il patto che gli scambi tra di loro non fossero divulgati. “Lo faccio oggi, a oltre vent’anni dalla morte” ha rivelato la giornalista.

A lei la principessa disse che aveva la vita che si era immaginata ma con una sofferenza, non trascorrere abbastanza tempo con i suoi figli. A meno di un anno la sua morte, “da 11 giorni ero diventata mamma del mio secondogenito” ha rivelato la scrittrice con il pensiero che andò a Diana e le lacrime negli occhi.

“Sapevo tutto di lei. Enrico Mentana, il mio direttore, mi chiese se volessi intervenire in diretta. Fu l’unica volta che gli dissi di no, non ce la facevo” ha concluso.