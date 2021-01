Hoara Borselli in primo piano appare magnifica, un viso d’angelo-FOTO

La Borselli appare bellissima come sempre in una foto su Instagram in primo piano, ha 44 anni e sembra una 20enne

La bellissima Hoara Borselli condivide una foto su Instagram in primo piano e incanta i suoi followers, sempre più bella. Ex compagna di Walter Zenga, ad oggi ha 44 anni ed è più bella che mai. Sposata con Antonello Costigliola e con due bellissimi bambini, Margot e Daniel. Il suo nome è molto particolare infatti viene da un romanzo letto dalla madre anni prima, innamorandosi del personaggio che portava quel nome decise che lo avrebbe dato a sua figlia se ne avesse avuta una.

Che fine ha fatto Hoara Borselli? Scopriamolo insieme

La bella Hoara Borselli è approdata nel mondo dello spettacolo nel 1992 partecipando a Miss Estate Festivalbar, quando vinse il titolo di Miss Malizia. Non era stata lei ad iscriversi ma bensì sua sorella che aveva mandato la candidatura per lei. Ha infatti sempre sostenuto che non aveva mai pensato di fare questo mestiere. Successivamente partecipa a un’altro concorso di bellezza e lo vince, era Fotomodella dell’anno. Inizia poi la carriera di attrice esordendo con il film Per favore, strozzate la cicogna del 1995. Ha fatto poi la letterina nel programma di Paolo Bonolis, Il gatto e la volpe. Interpreta poi un ruolo sia in Un posto al sole che in CentoVetrine.

Recita anche in Provaci ancora Prof 2. Successivamente recita in altre fiction o mini serie e partecipa a vari programmi televisivi. Recentemente, nel 2019 ha ricoperto il ruolo di opinionista in vari programmi, tra cui Non è l’Arena e Mattino Cinque. Una settimana fa è stata ospite a Mattino Cinque tramite video chiamata, viste le norme anti covis e ha commentato una bufera pre l’etichetta sessista che ad oggi è sempre più un problema. Si commentava la frase detta in pubblicità “Per lavarli dalli alla tua donna”.

La Borselli sostiene che non bisogna strumentalizzare ogni frase possibilmente sessista per tutelare la donna come fosse una specie protettam, che non è in grado di difendersi da sola. Invece la Briganti lo considera uno stereotipo che dev’essere eliminato. Era anche intervenuta sempre a Mattino Cinque commentando i soldi della Tari chiesti ad alcune aziende in piena pandemia.