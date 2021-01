Un look total white quello scelto dalla cantante e attrice statunitense Jennifer Lopez in occasione della cerimonia d’insediamento di Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Ma, come abbiamo già visto per l’outfit della First Lady in entrata, anche quello bianco di JLo nasconde un chiaro messaggio.

Un look consapevole e interamente Chanel quello indossato ieri da Jennifer Lopez. Può anche esserci d’ispirazione per imparare come vestire ed abbinare il tanto amato e al contempo temuto pantalone bianco, cavalcando l’onda del trend dell’Inverno 2021.

Un modello a zampa e vita alta inserito all’interno di un outfit ton sur ton, abbinato ad una blusa semi trasparente in chiffon, ad un cappotto in tweed, guanti e basco tutto interamente bianco. Una scelta candida che indubbiamente esalta la sua bellezza.

Da testa a piedi, l’outfit bianco che indossava Jennifer Lopez alla cerimonia d’insediamento di Biden era firmato Chanel.

Comprensibile dunque che, tra look e doti canore, la donna abbia ipnotizzato tutti i presenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il significato del bianco indossato da Jennifer Lopez durante l’Inauguration Day

Per prima cosa, possiamo ricollegare questo accurato e sobrio outfit al femminismo predicato da Coco Chanel, che visse tra il 1883 e il 1971 e contribuì alla lotta femminista e alla diffusione degli ideali di ribellione delle suffragette.

Mademoiselle Chanel ha messo a proprio agio le donne rivoluzionato il guardaroba femminile, accorciò le gonne e portò il pantalone.

Leggi anche -> Jill Biden: il cappotto viola ha un misterioso significato

Oltre ad omaggiare il femminismo proprio della Maison francese, il bianco di Jennifer Lopez può considerarsi anche un omaggio alle stesse suffragette. Per comprendere, facciamo un salto con la mente indietro nel tempo fino al 1908. Possiamo ricordare la protesta di oltre 300mila donne a Hyde Park di Londra che marciavano in nome del suffragio universale, tutte completamente vestite di bianco.

Infine, un motivo più profondo e più vicino a noi per cui Jennifer Lopez ha scelto di indossare un outfit bianco durante la cerimonia a Washington per l’insediamento di Biden, è in nome della lotta al razzismo. Le stesse suffragette, oltre ad indossare il bianco per supportare la causa del suffragio universale, lo ritenevano un simbolo di unione contro la discriminazione razziale.

Che dire, chapeaux per JLo. Un’esplosione di stile e raffinatezza che lascerà il segno nella storia del fashion 2021.