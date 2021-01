Conoscete la storia dell’abito da sposa di Lady Diana? Ecco che fine ha fatto il meraviglioso vestito all’epoca invidiato da tutti

Era il 1981: Lady Diana e il principe Carlo incoronavano il loro amore. Un matrimonio fuori dal comune, a Palazzo Reale con gli invitati vestiti in modo elegante ma sobri e la sposa con un abito strepitoso per l’epoca. Chiunque, anche chi era poco più che bambino o chi non era ancora nato, si ricorda quella maestosità: uno strascico lunghissimo, il velo, le maniche a sbuffo e il bouquet di fiori che faceva da cornice all’evento dell’anno. Era tutto perfetto e anche grazie a quell’abito, disegnato appositamente, Lady Diana era pronta a diventare un’icona dello stile. Sono passati quarant’anni da quel giorno e molte cose sono cambiate, il vestito ha fatto una brutta fine.

Lady Diana: che fine ha fatto il vestito da sposa?

Proprio così, il maestoso vestito da sposa di Lady D che ha segnato un’epoca, è finito nelle mani sbagliate. I creatori dell’abito, David ed Elizabeth Emanuel, oramai ex coniugi sessantasettenni, non si rivolgono la parola se non tramite i rispettivi avvocati e il figlio. Così la donna ha messo all’asta i bozzetti e l’uomo si è rivolto al tribunale. Lo stilista ha iniziato una battaglia legale contro l’ex moglie perché si ritiene legittimo proprietario degli schizzi al pari della donna con cui nel 1981 ha prodotto il vestito. Il tribunale per il momento non ha ancora espresso un giudizio e tutto è fermo in attesa.

Dopo tanti anni non c’è pace per la povera Spencer, prima la sua morte e adesso il suo abito da sposa. Una vera ingiustizia per Lady D.