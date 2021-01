Lady Gaga e il cappotto bianco al Campidoglio: che messaggio ci manda?

La pop star americana ha cantato l’inno nazionale durante la cerimonia d’insediamento di Joe Biden come Presidente degli Stati Uniti d’America. Quello stesso giorno Lady Gaga ha postato una foto all’interno del Campidoglio con indosso un cappotto bianco. Cosa sta a simboleggiare questa scelta?

Lady Gaga, fin dallo scorso novembre, ha mostrato pieno sostegno a Biden e alla vicepresidente Kamala Harris e, in qualità di fervente sostenitrice dei due, ha cantato il national anthem durante la cerimonia.

Non è stata l’unica musicista a rendere omaggio durante l’Inauguration Day: l’hanno infatti seguita anche Jennifer Lopez, Justin Timberlake e Demi Lovato.

Lady Gaga non ha mai perso occasione di incoraggiare i suoi fan e followers a votare durante le elezioni presidenziali. Si è anche esibita in occasione di una raccolta fondi a Philadelphia per il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Il significato del cappotto bianco di Lady Gaga durante la cerimonia d’insediamento di Joe Biden

Durante la mattinata, prima della cerimonia, Lady Gaga ha postato su Instagram uno scatto che la vede all’interno del Campidoglio, con la maestosa cupola neoclassica a farle da sfondo, mentre lei indossa un cappotto a mantella ampio e candido disegnata per l’occasione da Givenchy by Matthew Williams. Con la mascherina di raso bianca, i capelli biondo platino raccolti in una corona di trecce, le mani congiunte in gesto di preghiera, la foto richiama un qualcosa di etereo, puro. Un messaggio di pace, speranza, non violenza, amore che la stessa cantante evidenzia anche nel commento in descrizione sotto la foto:

“Prego perché domani sia un giorno di pace per tutti gli americani. Un giorno per l’amore, non per l’odio. Un giorno per l’accettazione, non per la paura. Un giorno per sognare la nostra serenità futura come nazione. Un sogno di non violenza, un sogno che porti salvezza alle nostre anime. Love, dal Campidoglio.“

La partecipazione attiva di Lady Gaga durante la cerimonia e il messaggio di pace che la pop star lancia sono il gesto finale di sostegno e fedeltà verso il nuovo presidente eletto.