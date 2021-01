Laura D’Amore esplosiva: il mini bikini non trattiene le curve – FOTO

Laura D’Amore, lo scatto in bikini fa innamorare i follower: il costume è molto striminzito e non riesce a trattenere le forme. Incantevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore, la seguitissima hostess su Instagram è più esplosiva che mai: la foto in bikini la immortala in tutta la sua bellezza prorompente. Le curve infatti non vengono domate dal mini bikini che Laura indossa tra le spiagge di Catania, sua città d’adozione. La foto ovviamente è stata scattata tempo fa, durante la stagione estiva. Laura infatti scrive: Missing summertime☀️.

La nostalgia delle belle temperature e delle giornata trascorse al mare è forte. Il bikini indossato dalla sexy hostess è molto semplice; bordeaux unica tinta e senza fantasia. Composto da brasiliana e dal triangolino che a fatica trattiene il lato A di Laura. Alle spalle, un incantevole mare cristallino e sabbia dorata. I commenti di amore prendono il sopravvento, anche in lingua inglese. Laura col suo sorriso contagioso e le curve da paura fa impazzire proprio tutti.

