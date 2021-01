Laura Torrisi conferma tutto il suo fascino in uno scatto in spiaggia, un momento di relax su Instagram con dedica ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Da anni la conosciamo, una carriera iniziata da giovanissima con la partecipazione nel 1998 a Miss Italia, poi con il Grande Fratello nel 2006 e con diversi ruoli attoriali di primo piano. Su tutti, ‘Una moglie bellissima’, di Leonardo Pieraccioni, che l’ha imposta definitivamente nell’immaginario del pubblico italiano. Laura Torrisi, catanese, 41 anni, conferma una bellezza e un fascino esplosivi ed è uno dei personaggi maggiormente seguiti su Instagram. Sul suo profilo, unisce scatti che documentano la sua vita professionale e privata a quelli che espongono la sua grande eleganza e sensualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Torrisi, per Natale nel lettone in pigiama: sorriso a mille. Splendida – FOTO

Laura Torrisi, magnifica e con un sorriso che incanta: splendida e solare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Torrisi e la risposta sui social che fa sognare i fan: “Dai, riprovaci”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura è consapevole di avere un seguito di fan piuttosto nutrito e in questa giornata approfitta per una dedica particolare. Un momento di relax per lei, in spiaggia, nonostante il freddo inverno. Una passeggiata salutare in riva al mare, utilizzata per un selfie da postare su Instagram in cui sorride radiosa e manda un cuore ai suoi followers, per rispondere a tutto il loro affetto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Bellezza genuina e irresistibile, attendiamo con ansia il prossimo scatto di Laura, che quando vuole sa regalarci momenti davvero intensi.