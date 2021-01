Un uomo di 95 anni è morto ieri mattina dopo essere stato travolto da una fiammata del camino nella sua casa di Villatico a Colico, in provincia di Lecco.

Tragedia a Villatico a Colico, in provincia di Lecco, dove un uomo di 95 anni è deceduto nella mattinata di ieri all’interno della casa dove viveva. La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata investita da una fiammata proveniente dal camino. Presso l’abitazione sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato il 95enne in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo per via delle ustioni riportate. Sulla tragedia sono in corso le indagini dei carabinieri.

Un uomo di 95 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 20 gennaio, nella sua casa di Villatico, frazione del comune di Colico, in provincia di Lecco. L’uomo, stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico venendo travolto da una fiammata proveniente dal camino, che forse avrebbe provato ad accendere utilizzando probabilmente una bottiglia di alcol.

Presso l’abitazione si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I medici hanno prestato le prime cure sul posto all’anziano e lo hanno poi trasportato d’urgenza all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como), dove è arrivato in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 95enne è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio per le gravi ustioni riportate alle braccia, al volto e sul torace.

Sul posto, riferisce la redazione di Fanpage, sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno indagando per capire cosa possa essere successo all’interno dell’abitazioni e quali siano le cause che hanno provocato la vampata che ha investito la vittima.