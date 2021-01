Lucia Javorcekova, bomba sexy sulla tavola da surf: curve impetuose – FOTO

Lucia Javorcekova propone uno scatto di bellezza da “infarto” condito da un bikini aderente che risalta un paesaggio di curve pericolose



Una Lucia Javorcekova così sensazionale non l’avevamo mai vista! La supermodella di origine slovacca ha imparato a “cavalcare” persino le onde di un mare “forza 10”, “governando” con quella bellezza da capogiro che in poche possono vantare. Stavolta la buona Lucia si gode il paesaggio marittimo di “Cozumel“, in Messico, mentre si diverte a giocare con l’acqua di mare e salvagenti.

Chi non vorrebbe tornare un pò bambina come lei e riprendere tra le mani, le passioni e i giocattoli che hanno accompagnato la crescita di ciascuno? Stesso discorso vale per lei, che nonostante ciò riesce sempre ad esprimersi al meglio della forma. Un fisico da 100 e lode ormai è diventato “virale” sul web, per una Javorcekova “on fire”, che da sola riesce a vincere una concorrenza divenuta spietata

Lucia Javorcekova in versione “estate” con indosso un bikini bianco: follower sbalorditi

Se dalle nostre parti siamo nella “piena” dell’inverno e delle giornate buie, dall’altra parte del mondo, Lucia Javorcekova sembra aver trovato un “angolo” di paradiso. Parliamo del Messico, dove le temperature sono in netto rialzo e permettono a chiunque, senza escludere la nostra supermodella preferita, di ritagliarsi un pò di relax al mare o in spiaggia.

Questa è l’ultima versione della Javorcekova, che ha lasciato tutti i “grilli” per la testa a casa e ha portato al mare il meglio del suo repertorio di bellezza “transitoria”. Si fa per modo di dire, ma rispecchia il momento in cui, Lucia impara ad utilizzare una tavola da surf, mentre si gode lo spettacolo acquatico.

Tra salvagenti e braccioli, spicca un primo piano di assoluta considerazione. Il momento giusto per lei, nel poter incrementare e rendere visibile agli occhi di tutti, la collezione mozzafiato, dei bikini del 2021.

Non certamente trascurabile, invece, il paesaggio di curve frontali, così impetuose, da far venire il mal di testa. Per poi mostrare un fondoschiena da “paura”, mentre tenta di tenersi a galla, mostrando tutte le qualità da “equilibrista” e “bomba” sexy unica ed esclusiva