Ludovica Pagani, lo scatto ammicca ai fan: sensuale e senza veli – FOTO

Molto giovane, ma lanciatissima già da qualche anno nel mondo dei social e non solo. Impostasi prima come web star e quindi anche nel mondo della comunicazione, specialmente sportiva. L’abbiamo vista ospite nei programmi di Sportitalia e più di recente letteralmente scatenata su Radio 105. La bergamasca Ludovica Pagani è uno degli astri nascenti del mondo dello showbusiness italiano e cresce sempre maggiormente in considerazione su Instagram, dove ormai può rivaleggiare con le prime celebrità. E’ arrivata infatti alla ragguardevole cifra di 2,6 milioni di followers.

Ludovica Pagani, vestita solo di una collana elegantissima: collo e petto scoperti, ammaliante

Anche oggi, uno scatto che fa sognare a occhi aperti i suoi fan. Una foto di rara eleganza, dove Ludovica appare indossando una collana. Lo scatto però accende i sensi perché la 25enne indossa soltanto quella. Non si vede molto altro, lo scatto la ritrae solo fino al collo e alla parte superiore del petto. Ma è sufficiente per far viaggiare l’immaginazione.

Che il pubblico maschile straveda per lei non è ormai una novità e like e commenti a pioggia sotto ogni suo post stanno lì a provarlo. Ludovica si prepara inoltre a diventare anche regina del gossip, se fossero confermati i rumours che la vedrebbero impegnata in un flirt con l’ex Milan e Roma Stephan El Shaarawy.