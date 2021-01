Luiza Rozova, chi è la figlia segreta di Putin insultata sui social – FOTO

Luiza Rozova sarebbe la figlia segreta di Putin, insultata sui social per lo stile di vita sfarzoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rozova luiza v. (@luizaroz_)

Si chiama Luiza Rozova la figlia segreta di Vladimir Putin nata dall’unione con l’ex addetta delle pulizie Svetlana Krivonogikh. La giovane, ormai 17enne, condivide come ogni adolescente della sua età diverse foto su Instagram; il suo profilo vanta 65,5 mila follower. Bionda ed occhioni azzurri, Luiza è davvero una bellissima ragazza. Quello che però suscita scalpore e che avrebbe inorridito i social riguarderebbe il suo stile di vita, a detta di molti sfarzoso e molto esagerato soprattutto per una ragazza di quegli anni. In effetti, curiosando tra le foto della giovane su Instagram, si vede come Luiza ostenti questo stile di vita, ogni foto uno stilista diverso: Bottega Veneta, Chanel, Tom Ford…solo per citare le maison presenti con tanto di shopper negli ultimi post.

Luiza Rozova, figlia di Putin: gli attacchi via social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rozova luiza v. (@luizaroz_)

Non solo abbigliamento, Luiza si concede proprio dei viaggi e delle vacanze di lusso e questo atteggiamento ha molto indignato i connazionali della giovane che le hanno rivolto una serie di critiche e provocazioni: “Wow, posso vedere un maglione pagato con le mie tasse. Quante pensioni costa?” “Non hai altro di meglio da fare che mostrare tutti i marchi comprati con soldi che non sono tuoi?”, solo per citarne alcuni. Il profilo della giovane è stato scovato dall’oppositore russo Alexei Navalny.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rozova luiza v. (@luizaroz_)

L’apertura dell’account di Luiza, che risalerebbe alla fine del 2019, il primo post infatti è datato 1 ottobre 2019, non sarebbe stato gradito dai Consiglieri di Putin.